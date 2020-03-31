ابابيل نت

عقد اجتماع عسكري ومناقشة مواضيع هامة

31 مارس، 2020
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عقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع عسكري بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى ضم قادة الألوية العسكرية التابعة للمنطقة.

وترس الاجتماع الذي ترأسه اللواء الركن /صالح محمد طيمس قائد المنطقة لمناقشة التطورات العسكرية في جبهات القتال، ومناقشة اجراءات مواجهة وباء كورونا.

 وشدد قائد المنطقة على جميع القادة الاهتمام بالجانب الأمني وتحصين الجبهة الداخلية للوحدات  ورفع الجاهزية القتالية ورفع درجة الاستعداد القتالي لمواجهة أي طارئ قد يحصل في مناطق انتشار وحدات المنطقة.

كما تم في الاجتماع  مناقشة الاجراءات ودور الوحدات العسكرية والامنية لمواجهة وباء “كورونا” المستجد وتكثيف التوعية الصحية داخل المعسكرات وتقديم خطط احترازية لحماية الافراد داخل وحداتهم والتنسيق مع السلطة المحلية ومكاتب الصحة لتوفير وسائل الحماية لأفراد، سيما المرابطين على مداخل المدن ومخارجها.

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اجتماع عسكري عقد مواضيع هامة ومناقشة

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