عقد لقاء بسيئون لبحث أوجه التعاون بين انتقالي سيئون وأعضاء الجمعية الوطنية

سيئون ( المندب نيوز ) خاص

عُقد بمقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، مساء الثلاثاء، اجتماع مشترك بين القيادة المحلية وأعضاء الجمعية الوطنية بمديرية سيئون.

وكرس الأجتماع لاستعراض القرارات والتوصيات التي خرجت بها الدورة الثالثة للجمعية الوطنية وكذا بحث أوجة التعاون المشترك بين القيادة المحلية وأعضاء الجمعية الوطنية خلال المرحلة القادمة.

وأكد الحاضرون على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذا اللقاءت والتواصل على مستوى المديريات والمحافظة للتنسيق المشترك والتعاون في طرح الأفكار وتنفيذ الأنشطة في كل أنحاء مديرية سيئون.