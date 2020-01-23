المندب نيوز

عقد لقاء بسيئون لبحث أوجه التعاون بين انتقالي سيئون وأعضاء الجمعية الوطنية

23 يناير، 2020
0
عقد لقاء بسيئون لبحث أوجه التعاون بين انتقالي سيئون وأعضاء الجمعية الوطنية

سيئون ( المندب نيوز ) خاص

عُقد بمقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، مساء الثلاثاء، اجتماع مشترك بين القيادة المحلية وأعضاء الجمعية الوطنية بمديرية سيئون.

وكرس الأجتماع لاستعراض القرارات والتوصيات التي خرجت بها الدورة الثالثة للجمعية الوطنية وكذا بحث أوجة التعاون المشترك بين القيادة المحلية وأعضاء الجمعية الوطنية خلال المرحلة القادمة.

وأكد الحاضرون على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذا اللقاءت والتواصل على مستوى المديريات والمحافظة للتنسيق المشترك والتعاون في طرح الأفكار وتنفيذ الأنشطة في كل أنحاء مديرية سيئون.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أوجه التعاون الجمعية الوطنية انتقالي بسيئون بين سيئون عقد لبحث لقاء وأعضاء

إقرا أيضا

Photo of الدائرة الثقافية تفتتح معرض “أنغام لونية من الجنوب” بقاعة المكتبة الوطنية في كريتر

الدائرة الثقافية تفتتح معرض “أنغام لونية من الجنوب” بقاعة المكتبة الوطنية في كريتر

22 يناير، 2020
Photo of مليشيا الإصلاح تعتقل العشرات من جنود النخبة الشبوانية على مدخل مدينة عتق

مليشيا الإصلاح تعتقل العشرات من جنود النخبة الشبوانية على مدخل مدينة عتق

22 يناير، 2020
Photo of تعرف على السبب الحقيقي لاستهداف القوات الجنوبية في مأرب

تعرف على السبب الحقيقي لاستهداف القوات الجنوبية في مأرب

22 يناير، 2020
Photo of انتقالي القطن يطالب بأطلاق سراح المحتجزين ومحاسبة المتسببين في اشتباكات وادي سر

انتقالي القطن يطالب بأطلاق سراح المحتجزين ومحاسبة المتسببين في اشتباكات وادي سر

22 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق