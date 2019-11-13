المشهد العربي

عكاظ السعودية: خطاب نصرالله حول إيران واليمن عكس ارتباكه

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 9 دقائق
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قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن خطاب زعيم مليشيا حزب الله حسن نصر الله الذي تحدث فيه عن إيران واليمن عكس الارتباك الذي يعانيه أتباع إيران في لبنان.

وأضافت الصحيفة أن عجز أتباع إيران وارتباكهم بدا جلياً في الظهور المتكرر بمناسبة وبدون مناسبة لزعيم مليشيا حزب الله حسن نصر الله، الذي هدد وتوعد وخون وبدا متناقضاً في أكثر من موضع.

ولفتت إلى أن نصر الله قفز كعادته إلى الأمام ليلوك كلاماً مكرراً عن إيران واليمن، متجاهلاً الوضع المتردي الذي يعيشه المواطن اللبناني.

وأشارت إلى أن اللبنانيين شبعوا كلاماً طوال 4 أسابيع وبانتظار أن يروا أفعالاً حقيقية على الأرض.

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إيران ارتباكه السعودية حول خطاب عكاظ عكس نصرالله واليمن
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المشهد العربي

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