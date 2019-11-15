عكاظ السعودية: نظام الملالي يدعم الجماعات الإرهابية لنشر الفوضى في اليمن

سلطت صحيفة عكاظ السعودية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوء على مايقوم به نظام الملالي من دعم للجماعات الإرهابية في عدد من الدول العربية، مشيرة إلى النفوذ الإيراني في المنطقة يتهاوى يوما بعد يوم.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان “النفوذ الإيراني يتهاوى”،إنه أظهرت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في العراق ولبنان أن نفوذ إيران في هذين البلدين كان مرهونا بما يقدمه من دعم مادي ولوجستي لعملائه من العصابات الطائفية وبعض الساسة الفاسدين، ولم ينعكس على ولاء الشعوب العربية أو تعاطفها.

وأضافت الصحيفة، إنه في ظل تزايد وطأة العقوبات الأمريكية والضغوطات الدولية على إيران تعرض النفوذ الإيراني في المنطقة إلى حالة من الشلل المفاجئ وسط تزايد الوعي الشعبي الرافض لهذا المشروع الإرهابي الذي يقتات على نشر الفتن الطائفية وتأجيج الصراعات بين مكونات المجتمع المختلفة في هذه الدول لإضعافها ونهب مواردها.

وتابعت الصحيفة،أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة لنشر الفوضى في عدد من الدول العربية الأخرى من بينها اليمن وسورية، كما جعل من الضاحية الجنوبية لبيروت مركزاً لإدارة وتمويل العمليات الإرهابية ضمن أجنداته المدمرة التي ينفذها تنظيم “حزب الله” وعدد آخر من الجماعات والمليشيات الإرهابية التي تعد الأذرع الفاعلة في إدارة مخططات الملالي التخريبية بالوكالة.

واختتمت الصحيفة، في نهاية المطاف، أدت هذه السياسات المتطرفة التي انتهجها نظام الملالي وفي مقدمتها محاولات تصدير مشروعه الإرهابي إلى دول المنطقة إلى عزلة هذا النظام وتهاوي نفوذه، وأصبح منبوذا على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، ومن المتوقع أن تنعكس تداعيات الاحتجاجات في العراق ولبنان على الداخل الإيراني المتهلهل على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو الأمر الذي سيعجل بانتهاء حقبة الملالي السيئة الذكر.