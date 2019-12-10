عكف والشدادي يناقشان أوضاع نادي حسان وعملية الاستلام للإدارة الجديدة للنادي بزنحبار

التقى مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض مبارك صباح اليوم بمكتبه بديوان عام مديرية زنجبار بحضور الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية زنجبار الاستاذ غسان شيخ فرج الكثيري برئيس نادي حسان الرياضي المهندس مختار الشدادي لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بأوضاع النادي والتحضير لموعد الاستلام والتسليم للإدارة الجديدة للنادي خلال الأيام القادمة .

وخلال اللقاء تمنى عكف لرئيس نادي حسان التوفيق في مهامه القادمة مؤكداً على قدرته على تخطي جميع الصعوبات التي قد يواجهها خلال توليه قيادة نادي حسان على الرغم من صعوبة المرحة مشيراً إلى أن السلطة المحلية بزنجبار ستكون إلى جانب الادارة الجديدة وفي عونها من أجل تحقيق اماني جماهير النادي العريقة في عودة النادي إلى أمجاده الغابرة لافتاً إلى ضرورة ترتيب الأمور المالية للنادي والبحث عن مصادر مالية تساعد الإدارة على تنفيذ خططها القادمة .

ومن جانبه أكد الشدادي على أن إدارة نادي حسان عاقدة العزم على تخطي كافة الصعوبات بتعاون وتكاتف جميع محبي النادي ومساعدة السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية زنجبار مشيراً إلى أنه تواصل مع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي وأبدى تعاونه بمد النادي بالمياه وربطه بشبكة الصرف الصحي كخطوة إيجابية لإعادة تطبيع الأوضاع في مقر النادي بعد استلامه لافتاً إلى أن هناك بعض الصعوبات والهموم تحتاج إلى مساندة الإدارة من قبل السلطة المحلية بالمديرية للنهوض بالنادي وانتشاله من وضعه الحالي .

وتم الاتفاق على متابعة الأدارة السابقة لإجراء عملية الاستلام والتسليم خلال الأيام القليلة القادمة ، حضر اللقاء مدير مكتب مدير عام مديرية زنجبار احمد فضل سالم ومدير مكتب الإعلام زنجبار محمد صالح عبدالرحمن ومدير مكتب التخطيط زنجبار محمد عبدالعزيز الأغبري والمسؤول الإعلامي بنادي حسان الصحفي خالد عباد .

*من محمد صالح عبدالرحمن