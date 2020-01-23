عكف يتفقد الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ويؤكد على ضرورة الاهتمام بالنازحين وأبناء مديرية زنجبار

قام مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض مبارك صباح اليوم الأربعاء بزيارة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديرية زنجبار للاطلاع على العوائق والصعوبات التي تواجه عمل الوحدة التنفيذية وتعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين .

وخلال الزيارة كان في استقباله عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي زنجبار منسق المنظمات الدولية الاستاذ محفوظ فارع وعضو المجلس المحلي زنجبار منسق الوحدة التنفيذية بزنجبار الاستاذ علي القعيطي وعضوة المجلس المحلي زنجبار مسؤولة ادخال المعلومات والبيانات في الوحدة التنفيذية الأستاذة طلحه الاحمدي حيث رحبوا بمدير عام المديرية واطلعوه على طبيعة عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وماقامت به الوحدة التنفيذية برئاسة الأستاذ انيس اليوسفي من مسح وحصر وترتيب اوضاع النازحين من المحافظات التي لازالت تشتعل فيها الصراعات والحروب وتشكيل فريق لحماية للنازحين الذي يعمل على متابعة شئون النازحين ورصد اي انتهاكات أو اعتداءات أو الإصابة باي امراض والرفع بها إلى المنظمات لتقديم الدعم والمساعدة وكذلك الصعوبات التي تواجه عمل الوحدة التتفيذية مطالبين السلطة المحلية بزنجبار بالعمل على تذليل كافة الصعوبات وتقديم العون والمساعدة لجهود الوحدة التنفيذية .

وأشار مدير عام مديرية زنجبار إلى ضرورة مضاعفة الجهود والاهتمام ورعاية النازحين الذين وفدوا إلى مديرية زنجبار وتقديم لهم العون والمساعدة لحاجتهم الماسة لها كونهم يعانوا من ظروف قاسية وصعبة بعد نزوحهم جراء اندلاع الحرب والصراعات المسلحة في مناطقهم مؤكداً أنه في نفس الوقت يجب الاهتمام بأبناء المديرية باعتبارهم نازحين في منازلهم وذلك بسبب الحروب التي تعرضت لها أبين وزنجبار بشكل خاص لافتاً إلى أن مديرية زنجبار تعرضت إلى أكبر نكبة منذ عام 2011م ولازالت تعاني منها إلى يومنا هذا .

واضاف عكف لقد تعرض ابناء زنجبار خلال حرب 2011م ضد العناصر الإرهابية إلى موجة نزوح وتشرد أدت إلى اضطرار ابناء زنجبار إلى بيع جميع ممتلكاتهم من أجل استأجر منازل تاويهم في المحافظات المجاورة وكثير من تجار أبين تعرضوا للافقار وخسروا كل أملاكهم بسبب هذه الأحداث لذلك لابد أن يتم تخصيص جزء من الدعم المقدم للنازحين كدعم لأبناء زنجبار لأنهم يستحقوا هذا الدعم وهذه المساعدة مردفاً أن السلطة المحلية بزنجبار على استعداد للوقوف الى جانب الوحدة التنفيذية ومساعدتها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه عملها لكن بالمقابل لابد من استهداف ابناء زنجبار في الدعم الذي يمر عبرها للنازحين وتعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بين الجانبين .

رافقه في الزيارة مدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي محمد عبدالعزيز الاغبري والشئون الاجتماعية والعمل ابوبكر ماطر البادحة والإعلام محمد صالح عبدالرحمن ورئيس اللجنة المجتمعية فهمي السيد بمديرية زنجبار وعدد من الشخصيات الاجتماعية ومنسقي الوحدة التنفيذية في احياء زنجبار .

*من محمد صالح عبدالرحمن