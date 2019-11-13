عكف يلتقي مدير عام الأوقاف وبعض خطباء المساجد لمناقشة التحضير لحملة إزالة العوائق في الشارع الرئيسي بزنجبار

عقد صباح اليوم الأربعاء في ديوان عام مديرية زنجبار لقاء ضم كلاً من مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض مبارك ومدير عام مكتب الأوقاف الإرشاد بالمحافظة الشيخ فهمي بابرادع وأئمة وخطباء بعض مساجد زنجبار بحضور مستشار محافظ أبين لشئون التنمية والاستثمار الشيخ عبدالناصر اليزيدي لمناقشة دور المساجد في التحضير لحملة إزالة العوائق والبروزات والمظلات أمام المحلات التجارية في الشارع العام بزنجبار التي تعيق أعمال الرصف والسفلتة التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بتمويل من البنك الدولي .

وخلال اللقاء أشار عكف إلى أن السلطة المحلية بزنجبار وبتوجيهات من محافظ المحافظة اللواء الركن ابوبكر حسين سالم وبالتنسيق مع قيادة الحزام الأمني والدعم والإسناد بالمحافظة القائد عبداللطيف السيد ونائبه عبد الرحمن الشنيني بصدد تنفيذ حملة واسعة لازالة كافة العوائق والبروزات والمظلات واي لوحة إعلانات بارزة وتجاوزت حجمها الطبيعي الذي لايزيد عن خمسون سنتيمتر واي استحداثات أمام المحلات التجارية بالشارع الرئيس والتي تتسبب في إعاقة أعمال الرصف والسفلتة التي يتم تنفيذها في مديرية زنجبار مؤكداً بأن مدينة زنجبار تم اختيارها من قبل البنك الدولي لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية سيتم من خلالها اظهار الوجه الحضاري والمنظر الجمالي للمدينة ولكن هناك الكثير من العوائق والاضافات التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع لافتاً إلى ضرورة إزالة هذه العوائق واي استحداثات أو مظلات أمام المحلات التجارية والالتزام بمساحة المحل أو موقع العمل لأن ماهو خارج المحل يعتبر ملكاً عاماً للمصلحة العامة وترك الأرصفة للمشاة والمارة من النساء والأطفال وكبار السن والاسفلت للمركبات وعدم مضايقة الطريق مشيراً إلى أن السلطة المحلية لن تتحمل اي مخالفات يتم وضعها في الأرصفة أمام المحلات بعد اشعارهم بازالتها من قبل مكتب الأشغال بالمديرية .

واضاف عكف بأن الحملة ستكون على الجميع ولن تستثني أحداً وستنفذ في الايام القادمة مشدداً على ضرورة أن يكون هناك دور فاعل لمساجد مدينة زنجبار وبالذات المساجد الثلاثة الموجودة في الشارع العام لمساعدة السلطة من خلال الأئمة والخطباء لهذه المساجد في التوعية والاعلان لأصحاب المحلات من خلال خطبة الجمعة القادمة وبعد الصلوات خلال الأيام التي تسبق الحملة عن ضرورة التعاون والمبادرة وابداء حسن النية بإزالة اي عائق أو إضافة أمام محلاتهم قبل أن تنفذ الحملة مما قد يتسبب ضرر على محلاتهم لأنه سيتم إستخدام الشيولات في عملية الإزالة مطالباً الإخوة في مكتب الأوقاف وجامع زنجبار بالتعاون مع السلطة من خلال إبداء حسن نية في الموافقة على عودة المحلات التجارية التي استحدث بنائها امام جامع زنجبار مسافة متر الى الخلف لان بقائها بهذا الشكل تسبب في أن بعض الباعة يحاول أن يخرج على نفس المسافة ويتسبب في تضييق الشارع وبالتالي ازدحام الطريق أمام السيارات والمارة وتشويه المنظر الجمالي للمدينة .

ومن جانبه أكد بابرادع على أنهم في مكتب الأوقاف إلى جانب اي جهود تسعى إلى التطوير والتحديث وإظهار الصورة الحضارية التي تليق بمدينة زنجبار كعاصمة لمحافظة أبين مشيراً إلى ضرورة التعاون والتكاتف من قبل كافة أبناء مدينة زنجبار والوقوف صفاً واحداً إلى جانب السلطة المحلية بالمديرية لتعزيز دورها الهادف إلى خدمة المدينة وساكنيها مبدياً تعاونه وموافقته المبدئية على تنفيذ رغبة قيادة السلطة المحلية بزنجبار بإزاحة محلات جامع زنجبار الأمامية مسافة متر الى الخلف انطلاقاً من تعزيز مبدأ المساواة في تنفيذ هذه الحملة على كل المخالفين في الشارع العام لافتاً إلى ضرورة تاجيل الإزاحة للمحلات إلى أن يتم البحث عن متبرع للمساهمة في تنفيذ هذه الإزاحة وكذا ضرورة مساهمة السلطة المحلية من أجل مساعدة الجامع في تنفيذ هذه التعديلات على المحلات متمنياً التوفيق والنجاح لكافة مساعي قيادة السلطة بزنجبار التي ترمي إلى خدمة المدينة وأبنائها .

حضر اللقاء مدير مكتب مدير عام زنجبار احمد فضل سالم ومدير إدارة المساجد في مكتب الأوقاف وأمام وخطيب جامع زنجبار الشيخ عادل باهادي وأمين منطقة زنجبار وضواحيها الشيخ سليمان يحيى ومدارء مكاتب الإعلام والدائرة الفنية والشئون الاجتماعية والشئون القانونية بزنجبار محمد صالح عبدالرحمن وخالد محمد عوض وابوبكر البادحة وعبدالله الرحيتي .

من محمد صالح عبدالرحمن