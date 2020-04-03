عكف يناقش مع مدراء مكاتب الأشغال وصندوق النظافة خطة الاصحاح البيئي ونظافة مديرية زنجبار

ناقش مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض مبارك صباح اليوم الخميس في مكتبه بديوان عام مديرية زنجبار مع مدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة بمديرية زنجبار نبيل الباهزي ورياض عكف عوض بحضور مفتش عام صحة البيئة لمكتب بزنجبار عبدالله محمد لسود ناقش معهم إعداد خطط عمل للاصحاح البيئي وحملة لنظافة مديرية زنجبار خلال الفترة القادمة وتحديد فترة زمنية كافية لتنفيذ الخطة .

وخلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب مدير عام زنجبار احمد فضل سالم ومدير مكتب الإعلام زنجبار محمد صالح عبدالرحمن أكد مدير عام زنجبار على أهمية اعداد خطة عمل لمكتب الأشغال وإدارة صحة البيئة لتنفيذ الاصحاح البيئي في مديرية زنجبار لما له من أهمية في الحفاظ على صحة البيئة والنظافة العامة من خلال تنفيذ اعمال الرش ومراقبة النظافة في المنشآت الصناعية والمطاعم وكذلك تنفيذ حملة نظافة للمدينة من قبل صندوق النظافة لمديرية زنجبار تشمل كافة الشوارع والاحياء والحارات لمديرية زنجبار على أن يتم التنسيق والتعاون المشترك حتى تتحقق النتائج المرجوة من هذا العمل .

ووجه مدير عام زنجبار مدراء مكاتب الأشغال وصندوق النظافة وإدارة صحة البيئة في إعداد خطط عمل تحدد فيها الاحتياجات والتكاليف والمدة التي يحتاجها كل عمل على أن يتم تحديد الآلية المناسبة في كل خطة لتنفيذها وأكد مدراء مكاتب الأشغال وصندوق النظافة على استعدادهم التام في تنفيذ كل ماهو يصب في مصلحة المديرية وسيكونوا عند حسن ظن قيادة المديرية بهم وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على سلامة البيئة ونظافة مديرية زنجبار منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري لعاصمة محافظة أبين مديرية زنجبار وصحة وسلامة مواطني المديرية وتقدموا بالشكر لمدير عام المديرية على اهتمامه بنظافة المديرية وسلامة البيئة العامة للمديرية .



*من محمد صالح عبدالرحمن