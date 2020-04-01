علبة بسكويت ابو ولد تتسبب بمشكلة كبيرة في عدن.. تعرف على القصة

تسببت علبتي بسكويت ابو ولد بمشكلة كبيرة اثارت قلقا بحي السلام بخور مكسر مساء الثلاثاء.

وتسبب قيام جنود باخذ علبتي بسكويت من احدى البقالات بالحي دون سداد قيمتها بمشكلة وعراك مع شبان بالحي .

وتطور الأمر إلى استقدام قوات أمنية وتنفيذ حملة اعتقالات .

وتحولت الواقعة إلى حالة من التندر على مواقع التواصل الاجتماعية .

وذهب كثيرون لتحميل علبة بسكويت ابوولد المسئولية على سبيل التندر والطرافة.

وبسكويت ابوولد واحدة من اعرق الماركات اليمنية والاكثر انتشارا.