كريتر سكاي

على العالم أن يدرك خطر الحوثيين

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 25 دقيقة
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كريتر سكاي – خاص

دعا السفير اليمني في الأردن علي العمراني، أوروبا والمجتمع الدولي إلى إدراك تطرف جماعة الحوثي الإرهابية وخطرها.

وقال العمراني خلال لقاء السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس غروندبيرغ إن “الحكومة اليمنية تأمل من أصدقاء اليمن في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي تفهم أعمق لقضية اليمن، وإدراك أكثر لخطر تطرف الجماعة الحوثية وتشبثها بالعنف والسلاح وحدهما”.

وأكد العمراني أهمية ممارسة ضغوط أكثر على هذه الميليشيات لتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة، ويكفي أن المأساة اليمنية صارت الأسوأ على مستوى العالم بسبب ممارسات وطبيعة وتطرف هذه الجماعة الإرهابية.

وعبر السفير غروندبيرغ عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لبعثة الاتحاد الأوروبي وتسهيل مهام موظفيها، الذي يتركز في الوقت الحالي على تقديم الدعم التنموي والإنساني لليمن، وكذلك دعم مساعي تحقيق السلام في اليمن.

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أن الحوثيين العالم خطر على يدرك
كريتر سكاي

كريتر سكاي

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