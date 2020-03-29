أخبار نادي برشلونة

على رأسها نيمار .. تشافي يختار تشكيلته في برشلونة

29 مارس، 2020
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على رأسها نيمار .. تشافي يختار تشكيلته في برشلونة

كشف نجم برشلونة السابق ومدرب السد الحالي تشافي هيرنانديز عن التشكيل الذي سيستخدمه إذا عاد لتدريب النادي الكتالوني في المستقبل.

برشلونة حاول إعادة تشافي لتدريب الفريق وخلافة إرنستو فالفيردي بعد إقالة الأخير الشهر الماضي، ولكن لاعب الفريق السابق رفض وتم تعيين كيكي سيتين.

وقال صانع الألعاب مع ‘La Vanguardia’: “سأبحث عن لاعبون بصفات استثانئية، مثل نيمار، لا أعرف إذا كان يناسب البيئة الاجتماعية، ولكن كروياً بالتأكيد”.

وأتبع: “برشلونة يفتقد للاعبين من ذلك الطراز، عكس بايرن مثلاً، لا يحتاج الكثير من الإضافات، سانشو أو جنابري مثلاً، جزء كبير من التشكيل الحالي رائع برأيي”.

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واستمر تشافي: “الحارس الأفضل في العالم، ألبا أفضل ظهير أيسر بالعالم، بيكيه أفضل قلب دفاع بالعالم، بوسكيتس أفضل متوسط ميدان دفاعي بالعالم”.

وواصل: “أضف إليهم سواريز، أرتور، ودي يونج، والثنائي الأخير يمكنه أن يستمر لعشر سنوات في برشلونة، ومع كل ذلك ميسي أفضل لاعب في العالم”.

وتحول تشافي للحديث عن علاقته بكرويف: “أخبرني يوماً أن التدريب أقرب شيء للعب، وهذه حقيقة، وقتها لم أكن أعرف ماذا سأفعل، أخبرني أن يوماً ما برشلونة سيطلبني”.

وختم: “قال لي إنك تعرف برشلونة وتملك الخبرة، إذا كانت كرة القدم ديانة، فكرويف هو الإله”.

وتعتبر تجربة السد القطري هي الأولى لتشافي على مستوى التدريب، ونجح في تحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والقاري.

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