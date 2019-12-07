المشهد العربي

على مدار 4 أيام.. المحافظ الإخواني يتجاهل إغاثة ضحايا سيول سقطرى

7 ديسمبر، 2019
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 خلفت توابع العاصفة الإعصارية، بافان، دمارا واسعا بالمنازل وشبكة الطرق الرئيسية في محافظة سقطرى الجنوبية.

وقالت جهات الطقس، اليوم السبت، إن العاصفة ضربت أرخبيل سقطرى، وتحولت إلى منخفض مداري، وسط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.

وأوضحت أن سقطرى شهدت على مدار أربعة أيام أمطار غزيرة وسيول، ارتفعت شدتها منذ 24 ساعة.

وكشفت مصادر عن وقوع إصابات في صفوف الأهالي، فجر اليوم، في ظل تباطؤ السلطات المحلية في فتح الطرق وإيواء المنكوبين، وسط تجاهل المحافظ الإخواني رمزي محروس.

وكشفت أرصاد العاصمة عدن، عن تحول مسار العاصفة المدارية بافان، إلى الصومال، بسبب موجات جافة من الجزيرة العربية، مع تراجع قوتها إلى منخفض مداري.

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