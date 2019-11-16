على نفقة "سلمان"..مصدر طبي: قريبا إنشاء مركز غسيل كلوي في الخوخة بالحديدة



عدن تايم / خاص :

كشف مصدر طبي بمحافظة الحديدة اليوم السبت، عن قرب إنشاء مركز غسيل كلوي بمديرية الخوخة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأكد المصدر أن افتتاح المركز في الخوخة سيسهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح المئات، في كافة مناطق الساحل الغربي، من مرضى الفشل الكلوي تخفيفا من تردي الخدمات الصحية بسبب الحرب الحوثية.

وأشار المصدر إلى أن مكتب الصحة بالمحافظة استلم مؤخرا خمسة أجهزة غسيل كلوي مع كمية كبيرة من مواد الغسيل تكفي لشهور قادمة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.