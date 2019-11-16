عدن تايم

على نفقة "سلمان"..مصدر طبي: قريبا إنشاء مركز غسيل كلوي في الخوخة بالحديدة

عدن تايم عدن تايم منذ 6 دقائق
0 أقل من دقيقة


عدن تايم / خاص :

كشف مصدر طبي بمحافظة الحديدة اليوم السبت، عن قرب إنشاء مركز غسيل كلوي بمديرية الخوخة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأكد المصدر أن افتتاح المركز في الخوخة سيسهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح المئات، في كافة مناطق الساحل الغربي، من مرضى الفشل الكلوي تخفيفا من تردي الخدمات الصحية بسبب الحرب الحوثية.

وأشار المصدر إلى أن مكتب الصحة بالمحافظة استلم مؤخرا خمسة أجهزة غسيل كلوي مع كمية كبيرة من مواد الغسيل تكفي لشهور قادمة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

الوسوم
quotسلمانquotمصدر إنشاء الخوخة بالحديدة طبي على غسيل في قريبا كلوي مركز نفقة

مقالات ذات صلة

Photo of هيئة المساحة الجيولوجية تتفقد مناطق الثروات المعدنية في أرياف المكلا

هيئة المساحة الجيولوجية تتفقد مناطق الثروات المعدنية في أرياف المكلا

منذ 35 دقيقة
Photo of حصريا ..مركز للاعلام الخارجي للبنك المركزي عدن يضم 12 موظفا وهميا

حصريا ..مركز للاعلام الخارجي للبنك المركزي عدن يضم 12 موظفا وهميا

منذ ساعة واحدة
Photo of صور- ردم واغلاق البحر يثير ضجة في عدن

صور- ردم واغلاق البحر يثير ضجة في عدن

منذ ساعة واحدة
Photo of لقاء يجمع وفد المجلس الانتقالي المفاوض في الرياض بالسفير الصيني

لقاء يجمع وفد المجلس الانتقالي المفاوض في الرياض بالسفير الصيني

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق