على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ .. نائب رئيس الجمهورية يبحث العلاقات الثنائية بين اليمن وأسبانيا

بحث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، مع ملك مملكة أسبانيا فيليب السادس على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ (COP25)، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطلع الجانبين لتعزيزها وتطويرها، وأطلعه على التطورات المستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية، ناقلاً له تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير لملك أسبانيا لاستضافته القمة المناخية الهامة وعلى الجهود التي بذلتها أسبانيا لإنجاح هذه الفعالية العالمية بما يسهم في تخفيف وانحسار الآثار الكارثية لمختلف الظواهر البيئية.

من جانبه حمل الملك الأسباني نائب الرئيس تحياته لفخامة رئيس الجمهورية، مؤكداً دعم مملكة أسبانيا لكل جهود السلام في اليمن، ودعم الشرعية ومساعيها لإحلال السلام في اليمن.