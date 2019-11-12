عمادة وطلاب كلية الحقوق يواصلون حملة نظافة وصيانة المظهر الجمالي للكلية

واصل طلاب كلية الحقوق بجامعة عدن، اليوم الثلاثاء، حملة صيانة وتحسين المظهر الجمالي للكلية، بإشراف مباشر من عميد الكلية د.محمد صالح محسن.

وقال عميد كلية الحقوق د.محمد صالح محسن، إن الكلية تشهد حملة نظافة شاملة وتشملها أعمال صيانة وتحسين المظهر الجمالي بمشاركة فاعلة من الطلاب، وهي أنشطة تُعمق من اعتزاز الطلاب بكليتهم، وكذا إبداء مدى الحرص على الحق العام، وبذل الجهود لإظهار الكلية بمظهر جمالي وفق الإمكانات المتاحة.

بدوره تحدث نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب د.صالح باسردة، عن ترتيبات قادمة في إطار الحملة والتي شملت النظافة وطلاء ارصفة حرم الكلية، حيث ستليها أعمال تشجير لحرم الكلية، واستغلال المساحات الكبيرة الموجودة.

وتقدم العميد محسن ونائبه باسردة بالشكر لكل الطلاب والطالبات المُشاركين في أعمال النظافة والطلاء ، مشيرين إلى أن هذا الاهتمام من قبلهم يدل على على مدى شعور طلاب كلية الحقوق بالانتماء لكليتهم، والعلاقة الوثيقة التي تربط بينهم وبين عمادتهم وأساتذتهم.

كما توجه عميد الكلية د.محمد صالح محسن، بالشكر لصيدلية المجتمع التعاونية بمستشفى الجمهورية التي قدمت الكمامات والقفازات وبعض مواد التنظيف والمواد المطهرة كمُساهمة منها لإنجاح حملة النظافة بالكلية.