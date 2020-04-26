نيوز يمن

عمالقة السابع أحبطوا وكبدوا متسللين حوثيين في حيس

27 أبريل، 2020
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@ حيس، نيوزيمن، خاص:
الحديدة

2020-04-27 01:41:19

أفشلت القوات المشتركة المرابطة في جبهة حيس جنوب الحديدة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية وكبدت العناصر المتسللة خسائر وأجبروا من تبقى منهم على الفرار.

مصدر عسكري اوضح لنيوزيمن، أن أبطال اللواء السابع عمالقة في الكتيبة السادسة بقيادة القائد عبدالله قُريبة تمكنوا ليل الأحد/الاثنين من إفشال محاولة تسلل للعناصر الحوثية؛ عندما حاولت الاقتراب إلى مواقعهم شمال شرق المدينة.

المصدر أكد أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في العتاد، وأجبرتها القوات المرابطة على الفرار يجرون الهزيمة.

وفي السياق، فتحت المليشيات الحوثية نيران أسلحتها الرشاشة بشكل متعمد باتجاه الأحياء السكنية في مركز المدينة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين لا سميا النساء والأطفال.

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