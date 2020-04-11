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عمال الصرف الصحي ينفذون اعمال الصيانة الدورية لخطوط شبكة الصرف الصحي في الشيخ عثمان 

11 أبريل، 2020
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عمال الصرف الصحي ينفذون اعمال الصيانة الدورية لخطوط شبكة الصرف الصحي في الشيخ عثمان 

 
عدن – منيف عبد الغفور 
 
نفذ عمال الصرف الصحي بمديرية الشيخ عثمان بعدن  اعمال الصيانة الدورية لخطوط شبكة الصرف الصحي باشراف الاخ / محمد علي ناصر مدير الصرف الصحي بالمديرية وتوجيهات القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان الامين العام للمجلس المحلي  الاستاذ / علي عبد المجيد  في عدد من المواقع والشوارع بالمديرية  منها :
 
 صيانة الشبكة في الممدارة المنازل العشوائي وفي منطقة عبد القوي مسرح الجيب وكذا صيانة خطوط الشبكة في مثلث الممدارة ضمن خطة الصيانة الدورية لخطوط الشبكة الرئيس للصرف الصحي .
 
واشاد القائم باعمال مدير مديرية الشيخ عثمان  الاستاذ/  علي عبد المجيد بجهود مدير الصرف الصحي محمد علي وجميع العاملين في اجراء اعمال الصيانة الدورية لخطوط الشبكة مؤكدا استمرار اعمال الصيانة واستخراج الرواسب الصلبة للحد من طفح مياة الصرف الحي في الشوارع .
 
ومن جانبه عبر مدير الصرف الصحي عن شكره وتقديره لجهود السلطة المحلية بالمديرية في تدليل كافة الصعوبات وتجاوز العقبات لاستمرار اعمال الصيانة الدورية لخطوط شبكة الصرفةالصحي بحسب الخطة لكافة   مناطق المديرية .

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