عمال النظافة في عدن يستنكرون البيان الصادر من صندوق النظافة ويتمسكون بقرار النقابة للإضراب

استنكر عمال النظافة وتحسين المدينة في العاصمة عدن البيان الصادر من صندوق النظافة بما يحمله من تهديد ضد مطالبهم المشروعة قانونيا” .

واعلن عمال النظافة تمسكهم الكامل بالبيان الصادر من النقابة العامة للبلديات والاسكان والمطالب بحقوقهم المشروعة بزيادة مرتباتهم والتأمينات الصحية والاجتماعية .

وقال العاملون ان صندوق النظافة لابد ان يكون سند لهم كونهم جزء من الجهاز العامل في هذا الصندوق واستغرب العاملون من تصرفات قيادة الصندوق التي ظهرت في البيان الصادر ويحمل تهديد وتجاهل تام لمطالبهم .

وصرح العاملون ان الاضراب والمطالبة بحقوقهم هو صوت العامل قبل ان يكون صوت النقابة وان المستفيد من المطالبة الحقوقية هو العامل وليس النقابة وعلى صندوق النظافة النظر لمطالبنا والابتعاد من لهجة التهديد .

هذا وقد بدء العاملون برفع الشارات الحمراء من يوم امس الثلاثاء تمهيدا” للإضراب الشامل الموافق ١٧ من نوفمبر يوم الاحد القادم وقد ناشد العاملون كل شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدن بالوقوف معهم لتحقيق مطالبهم .