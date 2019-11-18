عمال النظافة يكسرون الاضراب استمراراعمال النظافة في الشيخ عثمان بعدن

تحديث نت/خاص



نفذ عمال النظافة والتحسين في مديرية الشيخ عثمان بعدن اعمال رفع القمامة من عدد من المواقع ولليوم التالي على التوالي في وسط دعاوى للاضراب الطوعي والتي دعت اليها نقابة النظافة ولم تلقى استجابة من قبل عمال النظافة حيث استمرت اعمال رفع القمامة في حديقة النور وسط مدينة الشيخ عثمان واستكمال رفع القمامة للشارع الرئيس للممدارة .مستخدمة القلابات الكبيرة والشيول والسنكوحة بينما استمرت عدد من الفرامات والدينات الصغيرة في اعمال رفع القمامة بشكل اعتيادي للاقسام والشوارع بالمديرية .

وتاتي اعمال رفع القمامة بتوجيهات الاستاذ / علي عبد المجيد مدير مديرية الشيخ عثمان وباشراف الاخ / فهيم عباد رئيس لجنة الخدمات والاخ / محمد عبد الواحد مدير النظافة بالمديرية .

واشاد عبد المجيد مدير المديرية بجهود المهندس / قائد راشد المدير التنفيذي لصندوق النظافة عدن وحرصه على استمرار اعمال النظافة بالمديرية .

ومن جانبه عبر فهيم عباد رئيس لجنة الخدمات عن شكره لقيادة صندوق النظافة والتحسين عدن و مدير النظافة بالمديرية وعمال النظافة وقائد القطاع الثامن للحزام الامني بالشيخ عثمان منوها الى ارتفاع سقف المطالب للنقابة في ظل الظروف الاسثتنائية الصعبة و التي تمر بها البلد مشيدا بدور الاخ / أديب ابراهيم نائب رئيس النقابة وتفهمه للوضع الحالي وعدم استجابته للاضراب .

من- منيف عبد الغفور