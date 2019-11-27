عدن تايم

عمال بمصافي عدن يشكون من قرارات تعسفية تطالهم

عدن تايم عدن تايم منذ 24 دقيقة
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شكى عدد من موظفي شركة مصافي عدن من اتخاذ ادارة الشركة قرارات مجحفة وتعسفية بحقهم واخراجهم تحت بند اجازات اجبارية.

وقال مصدر عمالي بان الادارة اجبرت بعض العمال على خروجهم اجازات اجبارية وذلك كمقدمة للاستغناء عنهم .

واشار المصدر بحسب ما كشفته صحيفة النقابي الجنوبي بان الادارة تتحجج بان الميزانية لا تسمح بينما الحقيقة تؤكد بان اكثر من 500 مقاعد تم التعاقد معهم ليصل راتب كلا منهم الى 200 الف ريال كحد ادنى و800الف ريال كحد اعلى ضف الى صرف النثريات لتصل الى مليون ريال .

واوضح المصدر بان اجبار العمال على الاجازات الاجبارية تعد انتهاكا صارخا لقانون العمل وبادرة خطيرة من جانب ادارة المصفاة تجاه العمال في المصفاة.

وكشف المصدر عن فساد كبير يمارس في المصفاة ويتمثل بعدم صرف مستحقات العمال منذ 2015م ومذا عدم توفر الادوية في المستشفى وتوقفها وعدم استكمال التحديث بمحطة الطاقة وايجار التاجات ضف الى شراءالسيارات والملابس .

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عدن تايم

عدن تايم

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