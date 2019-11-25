عمال وموظفو النظافة بعدن ينففذون وقفة احتجاجية ويطالبون مديرهم بالرحيل

نظم موظفو وعمال صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن، أمس، وقفة احتجاجية، أمام الإدارة العامة للصندوق بخور مكسر.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية موظفو وعمال صندوق النظافة والتحسين، المطالبين برحيل المدير العام للصندوق، قائد راشد أنعم، وذلك بسبب عدم التزامه بتنفيذ حقوقهم، حد قولهم، وقال رازي الحاج، نائب رئيس النقابة العامة للبلديات والإسكان : “نحن نطالب مدير الصندوق بتنفيذ اتفاق 2017م، الذي حضره وكيل المحافظة الشاذلي، وعثمان كاكو رئيس النقابة العامة في عدن”، متسائلاً: “لماذا يتم إدخال مبالغ المُؤمّن عليهم بشيك دون أرفاق كشوفاتهم وهو إجراء مخالف للقانون”.

وعاتب الحاج مدير الصندوق قائلاً: “قلتَ في تصريحات سابقة أن هناك (1500) عقد جاهز للصرف، وإلى اليوم لم تصرف، وبالمقابل لم يوجد مخطط لهذه الأراضي أو جمعية سكنية”، مضيفاً: “سوف نستمر في الوقفات الاحتجاجية حتى تنفيذ المطالب الحقوقية المشروعة ورحيل المدير العام الذي أوصلنا لهذا الحال من المعاناة والإهمال الممنهج ضد العمال”.

وطَالب الحاج مدير صندوق النظافة بتنفيذ ما صرح به لإذاعة “هناعدن” بأن راتب العامل (80) ألف، والحافز (120) ألف وتلك المبالغ غير صحيحة”، وختتم حديثه بالقول: “على مدير صندوق النظافة أن يترك التضخيم وتضليل الرأي العام ويلتزم بمطالب العمال براتب مائة ألف ريال فقط”.

يذكر أن قوات أمنية من شرطة دار سعد أقدمت على اعتقال النقابي، باسل إسماعيل، من جولة الدار، بسبب تحريضه الموظفين على الإضراب، ولما انتهت الوقفة التي جمع فيها العمال للمشاركة بمسيرة، أفرج عن.