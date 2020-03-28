عمال وموظفي مصافي عدن يهددون بإيقاف الضخ بسبب عزم وزير المالية تخفيض رواتبهم

استغربت مصادر عمالية في مصافي عدن حول الأخبار التي تحدثت عن قيام وزير المالية سالم بن بريك بإصدار قرار بتخفيض 30% من مرتبات عمال وموظفي شركة مصافي عدن ابتداء من شهر مارس الجاري وبدون مصوغ قانوني على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي للحكومة بضرورة صرف مرتبات موظفي المصفاة كاملة إلى أن تتمكن الحكومة من تزويد المصفاة بالنفط الخام ويعاد تشغيل المصفاة ؟

ففي الوقت الذي كان العمال ينتظروا الراتب بفارغ الصبر والذي لايعد كافيا في ظل انهيار الريال أمام الدولار والارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية وفي الوقت الذي يتهدد العالم فيروس كورونا وتقوم كل حكومات العالم بدعم شعوبها ودفع الإعانات المادية وغيرها يقوم وزير المالية بتخفيض الرواتب بحجة العجز في الميزانية وتحقيق وفورات مالية ..

كان الاجذر أن يقوم وزير المالية بتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس النواب والوكلاء وغيرهم والتي تصرف من إيرادات بيع النفط الخام والتي تقدر شهريا باكتر من 200 مليون دولار بدلا من تخفيض رواتب مصافي عدن التي وزارتك مديونة للمصفاة وبمبالغ كبيرة تتعدى كل ماصرف لعمال المصفاة من رواتب من وزارتك . أن المصفاة هي الصابرة على وزارة المالية وليس العكس ..

يبقى السؤال أمام الجميع مالذي سوف تجنية الحكومة من تخفيض مرتبات عمال وموظفي المصفاة ؟

الحرب افقرت الشعب وكل يوم خسائر بسبب ارتفاع الأسعار و وقفت المسألة على مرتبات المصفاة وهل هذا الخصم سيحقق مكاسب جديدة للحكومة الذي لم تقوم بواجبها اصلا بل على العكس هدا الإجراء ليس له إلا تفسير واحد وهو استفزاز عمال وموظفي المصفاة

اننا نحذر من هذه الخطوة التي اتخذها وزير المالية وتعتبرها تعبر عنه شخصيا وهي بمتابة ناقوس خطر لجميع العاملين فى المصفاة حيت سيبدأ الخصم 30%وبعدها بقليل سيعلن 50% وهدا مالن نسمح به ابدا وسنقوم بالرد على هدا الإجراء من خلال إيقاف الضخ على جميع التجار وغير التجار وذلك ابتداء من يوم غدا السبت وان الأمور قد تخرج عن السيطرة وعلى وزير المالية تحمل تبعات ذلك .

وأخيرا نقول ل وزير المالية ادا أردت توفيرا ليس على حساب المرافق الخدمية والإنتاجية اضبط وزارتك من الفساد والرشوة وقلص مرتبات الوزراء وغيرهم أصحاب الدولار الأمريكي وهنا تقدر توفر أموال طائلة لكن ان تخصم مرتبات عمال وموظفي المصفاة من أجل وزارة فاشلة فلا والف لا لأ..

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