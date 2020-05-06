عمان تتوسط بين الحوثيين وقبائل في البيضاء

قال زعيم قبلي يمني إن سلطنة عمان طلبت مهلة للتوسط بين جماعة الحوثي، وقبائل في محافظة البيضاء، عقب اندلاع توتر كبير بين الطرفين.

ونهاية الأسبوع الماضي قتل مسلحون حوثيون امرأة في منطقة “أصبح” بالبيضاء، عقب مداهمة منزلها بحثًا عن “مطلوبين”، ما تسبب باندلاع أزمة كبيرة بين الحوثيين وتلك القبائل.

وقال أحد شيوخ قبيلة “آل عوارض” في البيضاء، عضو البرلمان ياسر العواضي، عبر “تويتر”: “طلب منا الأشقاء في السلطنة مهلة إضافية، وبعد التشاور مع أولياء الدم وإكراماً للأشقاء في السلطنة، قررنا إعطاءهم المهلة التي طلبوها”، (لم يحددها).

وأضاف: “اليد على الزناد”، في إشارة إلى استعداد القبائل للحرب ضد الحوثيين في حال فشل الوساطة.

ولم تعلق سلطنة عمان أو الحوثيون على حديث “العواضي” بشكل فوري.

ورفضت القبائل، الخميس الماضي، رغبة الحوثيين بإنهاء الأزمة عبر التحكيم القبلي.

وتشترط القبائل لإنهاء الأزمة “معاقبة مرتكبي الجريمة”، التي تعد في العرف القبلي “عيباً أسود”، إضافة إلى مغادرة المشرفين الحوثيين (مسؤولون عن إدارة المحافظة) البيضاء، وهو ما يرفضه الحوثيون.

وتشهد البيضاء قتالاً محتدماً منذ ست سنوات، ازداد ضراوة في الأسابيع الماضية، عقب عملية عسكرية للقوات الحكومية استعادت فيها مناطق من أيدي الحوثيين.