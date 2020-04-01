عملاء بنوك بالخرطوم يتزاحمون أمام المداخل الرئيسية لإجراء معاملاتهم المالية

السودان اليوم :

تزاحم عملاء البنوك أمام المداخل الرئيسية لإجراء معاملاتهم المالية بعد أن وجدوا أبواب بعض البنوك أمس مغلقة أمامهم للدخول، وحصره على دفعات قليلة العدد كإجراء احترازي للحماية من انتشار وباء فايروس كورونا.

وقال موظفون ببنك الخرطوم فرع البرلمان إن الاجراء بإغلاق باب البنك، أملته ضرورة صغر حجم صالة البنك الداخلية التي لا تسع جميع العملاء، وأصبح هناك ضرورة لتقسيمهم لدفعات، كل دفعة تتكون من 20 عميلا.

وانتقد عدد من العملاء الاجراء التنظيمي الذي اتخذه البنك ووصفوه بالتخبط ، وقالوا إن البنك بهذا الإجراء حرص على سلامة العاملين فيه من الخطر، دون مراعاة الخطورة نفسها التي سببها لعملائه الذين تجمهروا خارج البنك امام بوابته الرئيسة وهم في حالة تدافع للدخول لإنجاز تعاملاتهم التجارية والمالية .