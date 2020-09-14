عملية استخباراتية توقع بشبكة تهريب حوثية في البحر الأحمر

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السياسية

2020-09-14 18:19:58

نفذت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، عملية استخباراتية وأمنية نوعية، تكللت باعتراض قارب وإلقاء القبض على أفراد خلية تتبع مليشيا الحوثي، تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية.

وقال العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، على حسابه في تويتر، إن الإعلام العسكري سيكشف في الساعات القادمة عن تفاصيل عملية استخباراتية وأمنية نوعية تكللت باعتراض قوات خفر السواحل قطاع البحر الاحمر لقارب في عرض البحر، وإلقاء القبض على افراد خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الايرانية تابعة للحرس الثوري الايراني.