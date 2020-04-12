عميد الصحافة الكويتية مبشرا الجنوبيين: عدن ستعود دوله مستقلة

4 مايو / متابعات



بشرعميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير السياسة الكويتية أحمد الجارالله ، الجنوبيين باستقلال ارضهم ، مشيرا الى أن عدن ستعود دولة مستقلة، وأن الشماليين سيتخلصون من الهيمنة الإيرانية ومليشياتها الحوثية قريباً.

وقال الجار الله في تغريدة عبر منصة تويتر:” الجنوب اليمني سيستقل من الشمال وعدن ستعود دوله مستقلة” .

وأضاف: “الارتباط مع الشمال سقط والسبب الحوثيين الذين باعوا الشمال اليمني إلي دولة الإرهاب إيران”. `

وتابع: “الشمال أبناءه هم الذين سيتولون أمر تطهير بلدهم من مليشيات إيران الحوثية”.

وقال : “إيران نظامها علي وشك السقوط ومعه سقوط حوثي”.