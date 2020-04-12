4 مايو

عميد الصحافة الكويتية مبشرا الجنوبيين: عدن ستعود دوله مستقلة

12 أبريل، 2020
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السبت – 11 أبريل 2020 – الساعة 10:13 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


بشرعميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير السياسة الكويتية أحمد الجارالله ، الجنوبيين باستقلال ارضهم ، مشيرا الى أن عدن ستعود دولة مستقلة، وأن الشماليين سيتخلصون من الهيمنة الإيرانية ومليشياتها الحوثية قريباً.
وقال الجار الله في تغريدة عبر منصة تويتر:” الجنوب اليمني سيستقل من الشمال وعدن ستعود دوله مستقلة” .
وأضاف: “الارتباط مع الشمال سقط والسبب الحوثيين الذين باعوا الشمال اليمني إلي دولة الإرهاب إيران”. `
وتابع: “الشمال أبناءه هم الذين سيتولون أمر تطهير بلدهم من مليشيات إيران الحوثية”.
وقال : “إيران نظامها علي وشك السقوط ومعه سقوط حوثي”.

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