عميد كلية الاقتصاد: قريبا تشهد عدن مؤتمر اقتصادي علمي هام



4 مايو / متابعات

تجري الاستعدادات على قدم وساق هذه الأيام، لعقد المؤتمر السنوي الاقتصادي العلمي الأول، في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تزامُناً مع أعياد بلادنا بذكرى الاستقلال المجيد، وكذلك بمناسبة الذكرى الأولى لتغيير إسم الكلية، من كلية الاقتصاد إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

واكد أستاذ البنوك والمؤسسات المالية القانونية، المشارك، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، د. عبدالله محسن طالب سريع في تصريح لـ’عدن تايم” بأن كافة اللمسات الأخيرة قد اكتملت، وسيكون انعقاد المؤتمر في تاريخ ٢٨ من شهر نوفمبر الجاري، تحت عنوان “المستقبل الاقتصادي لمدينة عدن”!!

وأشار إلى أن هناك أربعة محاور للمؤتمر، وهي:

*عدن المدينة والميناء، أهمية لموقع والتجربة التاريخية في الملاحة والتجارة الدولتين. *تحديث مُقومات شركات الأعمال والاستثمار الأجنبي وبُناها ومُتطلباتها، وتحقيق بيئة استثمارية جذابة لقطاعات الأعمال والمال الأجنبية.

*تعزيز مكانة عدن المدينة والميناء في التجارة الدولية وتقديم الخدمات المالية المصرفية المتقدمة.

*توظيف إمكانات الموقع الجغرافي لعدن، في تنفيذ مشاريع سياحية بمعايير ومقاييس دولية والقيام بتأمين أنشطة شركات الملاحة الدولية.

وأفاد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه(من المتوقع أن تكون من نتائج هذا المؤتمر، إقرار الخطة الدراسية للإدارة العامة، وهو قسم جديد سوف يستوعب حاجة البلد إلى كادر مؤهل في الإدارة العامة، حيث تفتقر جامعة عدن لمثل هكذا تخصّص!!

وفي ختام تصريحه أوضح عميد الكلية بأن المؤتمر يهدف إلى تطوير وتحديث النشاط البحثي العلمي في مختلف الأقسام العلمية في الكلية، وزيادة الاهتمام بالنشاط البحثي لطلاب الدراسات العليا على وجه الخصوص في برنامج الدكتوراه، إذ سيُتيح لهم المؤتمر المشاركة المنتظمة في تقديم دراساتهم وأبحاثهم كمتطلبات لنيل درجة الدكتوراه.

الجدير ذكره بأن كلية الاقتصاد تأسست عام ١٩٧٤م، وظلّت تحمل مُسمّى كلية الاقتصاد حتى عام ١٩٩١م، وأضيفَ إلى مٌسماها مُسمّى كلية الاقتصاد والإدارة، وفي عام ٢٠٠٠م إلى مُسماها القديم ” كلية الاقتصاد”، وفي تاريخ ٢٨ نوفمبر عام ٢٠١٨م عُدّلَ مُسمّاها إلى “كلية الاقتصاد والعلوم السياسية”.

