عميد كلية الحقوق لـ عدن تايم : نهدف لإنشاء مختبر جنائي للكليةبالتنسيق مع وزارة الداخلية



لقاء/مشتاق عبدالرزاق تصوير/أسامةالذبحاني



◼سنُدشًن افتتاح مشروع البئر الأسبوع القادم.

أفاد الدكتور/محمدصالح محسن، عميد كلية الحقوق بأن(الكلية قطعت شوطاً كبيراً بنسبة90% لتنفيذ مشروع ترميم القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والممرات، وحتى الساحة الخارجية،وذلك بتنسيق ودعم من الحكومة والصندوق الاجتماعي للتنمية، ولم تتبقّ لنا إلا أجزاء بسيطة).

وأضاف في تصريح قصير خصّ به “عدن تايم” يقول: سنُدشّن افتتاح مشروع البئر خلال الأسبوع القادم، تدشيناً رسمياً مع رئاسة الجامعة ومع الضيوف والداعمين، وصراحةً سيساعدنا هذا المشروع كثيراً على حلّ مشكلة المياه، علماً بأنني التقيت قبل أيام مع مسؤولي الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعرضتُ عليهم مساعدتنا في إنشاء شبكة ريٍّ بالتقطير،ووعدوناخيراً،وقالوا طالما البئر موجود الآن،سيتبقى لنا الري بالتقطير!!

وأشار الأخ/العميد إلى أن(الاتصالات مستمرة مع نائب وزير الداخلية،اللواء/علي ناصر لخشع،ومع مديرأمن عدن،اللواء/ شلال علي شايع، بهدف إنشاء مُختبر جنائي حديث مُزوّد بأجهزة اليكترونية متطورة،تابع لكليةالحقوق، وباعتقادي بأن مثل هكذا مشروع، يعتبر حلماً للكلية، سوف يساعدنا على تأهيل كوادر على مستوى كافة المحافظات،وليس عدن وحدها، وذلك في مجال البحث الجنائي، مجال البصمات الوراثية،مجال تزوير الوثائق، وحتى مجال فحص الـ DNA ).. مُوضحاً بأنه (أخطأ مَن اختار موقع الحرم الجامعي بمدينة الشعب، اختاره دون أن يُفكّر بمصالح وظروف الطلاب والطالبات، لقد كان بالإمكان اختيار الحرم الجامعي في مناطق العَلم /العريش/خور مكسر، هناك مساحات شاسعة كان يُمكن البناء عليها، الطلاب يتنقلون من ثلاث إلى أربع مرات ليصلوا إلى الكلية وقت الصباح، ونحن لسنا قادرين من تسيير العملية التعليمية بعد الساعة ١٢ ظهراً، وفي أوقات المغرب والمساء، إذا كنا نعاني من مشكلة المواصلات وقت الصباح، فكيف سيكون في أوقات المساء)!!

واختتم عميد الكلية كلامه بالقول: نتعامل مع جميع طلاب وطالبات الكلية بمعيار واحد، ولم نستثنِ أي طالب من قرارات الإعادة، أو قرارات الفصل، ونرفض الوساطات.

وتمنى أن يعمّ الأمن وتستقر البلاد، وأن يُكلل ‘اتفاق الرياض” بالنجاح.