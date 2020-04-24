المشهد العربي

عناصر حوثية تفتح النار على المدنيين في حيس

24 أبريل، 2020
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هاجمت مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، أهالي مدينة حيس، في محافظة الحديدة، خلال أول يوم من شهر رمضان المبارك، بالأسلحة الرشاشة.

وفتحت المليشيا النار، بحسب مصدر محلي في حيس، على المدنيين من رشاشات متوسطة عيار 14.5 واستهدفت الأحياء السكنية خلال ساعات النهار .

وقال المصدر إن جيوب المليشيات الإرهابية استهدفت مزارع المواطنين في المديرية، وخلفت حالة من الذعر في صفوف المزارعين.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تصعيدها وهجماتها على المدنيين، بالتزامن مع إعلان التحالف العربي تمديد التهدئة من جانب واحد لمدة شهر.

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