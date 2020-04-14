عناصر حوثية تقاتل ضمن مليشيات حمود المخلافي بتعز



عدن تايم – تعز:

قالت مصادر أمنية في محافظة تعز، إن قيادات عسكرية تلقت معلومات تفيد بتورط مسؤول أمني كبير في المحافظة بإدخال عناصر حوثية إلى مدينة تعز وإدماجها في القوات الأمنية والجيش.

وأضافت المصادر، إن قيادة محور تعز حصلت على معلومات تكشف علاقة العقيد ماجد الزنقل، نائب مدير البحث الجنائي في المحافظة وقائد كتيبة عسكرية سابقاً، بمليشيات الحوثي.

وكان الزنقل أحد المقربين من الشيخ حمود المخلافي، وشكل بداية الحرب ما تسمى بكتيبة الزنقل، وتم إلحاق الكتيبة بالجيش قبل أن يصدر قرار بتعيين الزنقل نائباً لمدير البحث الجنائي بمحافطة تعز ليصبح الرجل الأول في إدارة البحث الجنائي.

وتكشف المعلومات تورط الزنقل بتسهيل دخول عناصر قاتلت مع مليشيات الحوثي إلى مدينة تعز وتنتمي غالبيتها إلى محافظتي ريمة وذمار، حسب التقرير.

وأشارت المصادر إلى أن الكثير من العناصر الحوثية التي سهل دخولها الزنقل إلى تعز تم تجنيدها ضمن معسكرات يفرس التي أنشأها الشيخ حمود المخلافي بتمويل من دولة قطر.

وكانت الأيام الماضية شهدت مواجهات بين مسلحين يتبعون ماجد الزنقل وقوات تابعة للواء 22 ميكا في وادي القاضي على خلفية نزاع حول أرض، الأمر الذي يعتبره الزنقل استهدافاً مناطقياً لكل أبناء محافظة ريمة في تعز ونهباً لممتلكاتهم.

– لنيور يمن