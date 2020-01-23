عناصر من الانتقالي بعدن تمنع فعالية لمركز الملك سلمان بعدن

منعت عناصر من المجلس الانتقالي يوم الخميس فعالية كان مقررا لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الخيرية ان يقيمها بعدن .

واقتحمت عناصر من الانتقالي مجمع خديجة التربوي بمديرية المنصورة بعدن ومنعوا توزيع مئات الحقائب المدرسية للطلاب في المجمع .

وقال مصدر في مكتب التربية والتعليم لصحيفة “عدن الغد” ان عناصر من نقابة غير شرعية تطلق على نفسها نقابة المعلمين الجنوبيين شاركت في عملية الاقتحام.

وتم الغاء الفعالية بحجة ان النقابة تنفذ اضرابا عن التعليم في عدن وان الفعالية تنفذ تحت اسم الجمهورية اليمنية .

واثارت هذه الواقعة البلطجية حالة من الاستياء في صفوف القطاع التربوي والتعليمي .

وغادر المئات من الطلاب دون ان يتحصلوا على الحقائب المدرسية .