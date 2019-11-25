عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 م

السودان اليوم:

الجريدة

القراي : المناهج الجديدة لن ترسخ لدين الكيزان

عقار للجريدة: حق تقرير المصير يعمق مشاكل السودان ويزيدها

مجهولون يغتالون طبيبا بنيالا

سحب الدومة من قائمة المرشحين لمنصب الوالي يفجر الاوضاع بالامة

النور حمد : شعار تحيكم الشريعة اجوف وخادع

طلاب جامعة نيالا يعتصمون امام التعليم العالي والمدير يوضح

التيار

وزير المالية للتيار / لن نرفع الدعم عن الخبز والجازولين

القراي: 40% من التلاميذ بالمستوى الاول لايعرفون احرف العربية

محاكمة المخلوع ..الاتهام يودع مرافعته الختامية

في ظروف غامضة ..مقتل طبيب طعنا في نيالا

مدير المناهج / ثورة علماء الدين لن تثنينا وما بنخاف منهم

المحكمة تمهل الدفاع فرضة اخيرة لاحضار مدير شركة سين

مسؤول امبركي يتعهد بمساعدة احكومة الانتقالية في السودان

نيالا : مظاهرات طلابية منددة بازمة المواصلات

الراي العام

حمدوك لن نرفع الدعم وغلاء الاسعار المعيشة تحد كبير

القراي : السلك التعليمي الجديد سيطبق العام القادم

قوات من الاحتياطي لتأمين اتفاق بورتسودان

زيرو فساد تدون بلاغا في مواجهة مدير البنك الزراعي

تظاهرات طلابية بنيالا احتجاجا على ازمة المواصلات

المركزي : اجراءات مرتقبة لاستقرار سعر الصرف

صوت الامة

محامو دارفور : تسليم البشير للجنائية ترسيخ لقيم العدالة

احباط تهريب عملات اجنبية وسبيكة ذهب داخل حذاء

مسؤول يتعهد بمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان

اخر لحظة

مسلحون يختطفون رجل اعمال بكافوري ومقتل طبيب في نيالا

حمدوك: رفع الدعم بموافقة الشعب

القراي : لايعقل تدريس 23 سورة من القران لتلميذ

مقتل طبيب على يد مجهولن في نيالا

مسلحون يختطفون رجل اعمال من امام منزله بكافوري

وزير : اذا ماقدرنا نشتغل سنفسح المجال لغيرنا

مناوي: حكومة حمدوك نقوم باحلال التمكين بالتمكين

المناصير يهددون باغلاق طريق التحدي

أخبار اليوم

(أخبار اليوم) تنشر إفادات نبيل ووجدي.. وأديب يقول : الإنقاذ لم تلتزم بحاكمية الله.

مقتل طبيب بمدينة نيالا داخل عيادته الخاصة والمباحث تلقي القبض على مشتبه به.

مناوي يتهم قوى إعلان الحرية بممارسة التمكين .

القراي يشن هجوماً عنيفاً على المناهج ويصفها بالمسيسة وتجعل الطالب (بليد).

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية وتنسيق الإغاثة يصل البلاد ويلتقي رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية.

الوطن

حمدوك: لن نرفع الدعم بدون موافقة الشعب

إجراءات مرتقبة لإستقرار سعر الصرف

وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة إدارة مستشفي جعفر بن عوف

كلمة الوطن: “أسبوع الوطن” يكتبه كل اثنين “فتحي الضو”

اليوم التالي

القراي: حريصون على “الدين” أكثر من تجار الدين

مقتل طبيب عمومي في نيالا على أيدي مجهولين

القراي: لا يعقل أن يقرر لتلميذ الصف الأول أساس “23” سورة من القرآن

النيابة تودع مرافعات الاتهام الختامية في محاكمة الرئيس المخلوع

الانتباهة

احتجاجات واغتيال طبيب في نيالا

خروج 24 ألف حافلة عن العمل في العاصمة

القراي: كثافة”السّور” تساهم في كراهية التلاميذ للقرآن

طعن دستوري ضد لجنة التحقيق في انقلاب الإنقاذ

إجراءات جديدة لاستقرار سعر الصرف

جبايات”الطريحين” تجبر أصحاب الحافلات على ترك المواقق

السوداني

حمدوك: لن نرفع الدعم دون موافقة الشعب السوداني

مدير المناهج: لا يوجد أمر رباني بكثرة قراءة القرآن

أمر بإعادة القبض على المتهمين في المحاولة الانقلابية

المركزي: إجراءات لاستقرار سعر الصرف

وزيرة: اتفاقية”سيداو” مفترى عليها

السعودية:”500″ مليون ريال للتعليم والصحة بالسودان

الصيحة

الصيحة تكشف تفاصيل قسمة الولاة بين”الثورية” وقوى التغيير

النائب العام يأمر بإعادة القبض على متهمي المحاولة الانقلابية

القرّاي: جرعة الفقه غير مناسبة للتلاميذ ووجدنا”150″ خطًا لغويًا في كتابٍ واحد

مناوي يتهّم”الحرية والتغيير” بممارسة التمكين أسوة بالنظام السابق

حمدوك: رفع الدعم عن السلع لن يتمّ إلا بموافقة الشعب