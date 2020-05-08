عن تظاهرة السبت..شطارة: إعلان الانتقالي الادارة الذاتية اوجع الفاسدين

اكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ان قرار الانتقالي بالادارة الذاتية للجنوب اوجع الفاسدين وهو ما دفع بالشرعية التي تمثل مظلة لهم للدعوة للتظاهر غداً السبت بمبرر معاناة ابناء عدن.

وقال شطارة في تغريدة له على تويتر: تجهز أطراف في الشرعية لإقامة تظاهرة السبت في كريتر ظاهرها ما تدعيه معاناة أبناءعدن،وباطنها الإساءة للانتقالي،الذي اوجع الفاسدين بإعلانه الإدارة الذاتية.

وتابع قائلا:ساختصر..معاناة عدن هي معاناة كل أبناء الجنوب.

واضاف: لمن يحشد للتظاهرة نقول،أين كانت الشرعية من عدن وأبنائها قبل إعلان الإدارة الذاتية؟