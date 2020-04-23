عودة التيار الكهربائي تدريجيا في عدن بعد يوم من الانقطاع بفعل الامطار



عدن تايم – عدن :

عادت خدمة التيار الكهربائي بشكل تدريجي ظهر اليوم الأربعاء، إلى بعض مديريات العاصمة عدن، عقب انقطاع دام قرابة يوم .

وساهمت الجهود التي بذلها المجلس الانتقالي الجنوبي بشفط مياه الامطار ببعض المناطق، وكذا رفع المواد العالقة التي جرفتها السيول في تسهيل عمل فرق الكهرباء لإصلاح الأعطال وإعادة الخدمة.

وعادت خدمة التيار بشكل جزئي ببعض مناطق مديريات البريقة والمنصورة والشيخ عثمان، وسط توقعات بعودتها بشكل شبه كامل خلال الساعات المقبلة.