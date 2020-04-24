4 مايو

عودة عمل محطة الحسوة وبدء دخولها الى المنظومة الكهربائية

25 أبريل، 2020
0

السبت – 25 أبريل 2020 – الساعة 01:43 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو/ متابعات:

أكد نائب مدير محطة الحسوة المهندس نوفل مجمل عودة عمل محطة الحسوة وبدء دخولها الى المنظومة الكهربائية بعد خروجها منذ ايام نتيجة كارثة السيول التي شهدتها العاصمة عدن.

وأضاف مجمل أن المحطة عادت الى الخدمة بقدرة ٥٥ ميجا حيث سترتفع في القريب العاجل عدد ساعات تشغيل التيار الكهربائي الى ثلاث ساعات مقابل اربع ساعات سينقطع فيها التيار الكهربائي في مديريات العاصمة.

وأشار مجمل ان محطة السعدي ستدخل خلال ساعات للمنظومة الكهربائية لتزداد عدد ساعات تشغيل التيار الى اربع ساعات مقابل ثلاث ساعات اطفاء.

ونوه نائب مدير محطة الحسوة ان نتيجة للسيول التي شهدتها عدن فقد اتلفت الكثير من خطوط النقل الرئيسية حيث أدى ذلك الى خروج المحطة والمنظومة عن الخدمة عند محاولة اعادة التيار في كل مرة يعملوا على اصلاح الاعطال بالاضافة الى اعطال اخرى واجهت فرق الصيانة وكل ذلك أدى انقطاع الخدمة بشكل كامل منذ حدوث تلك الكارثة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحسوة الكهربائية المنظومة الى دخولها عمل عودة محطة وبدء

إقرا أيضا

Photo of المطيري: حل الدولتين في اليمن قد يُنهي صراع ثقافي حضاري طائفي

المطيري: حل الدولتين في اليمن قد يُنهي صراع ثقافي حضاري طائفي

25 أبريل، 2020
Photo of بدعم من دولة الإمارات…افتتاح قسمي العمليات والرقود في مستشفى المخا الميداني

بدعم من دولة الإمارات…افتتاح قسمي العمليات والرقود في مستشفى المخا الميداني

25 أبريل، 2020
Photo of اشتباكات بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي غرب الضالع

اشتباكات بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي غرب الضالع

24 أبريل، 2020
Photo of عدن تشهد مسيرات احتجاجية للمطالبة باعادة التيار الكهربائي

عدن تشهد مسيرات احتجاجية للمطالبة باعادة التيار الكهربائي

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق