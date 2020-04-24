4 مايو/ متابعات:

أكد نائب مدير محطة الحسوة المهندس نوفل مجمل عودة عمل محطة الحسوة وبدء دخولها الى المنظومة الكهربائية بعد خروجها منذ ايام نتيجة كارثة السيول التي شهدتها العاصمة عدن.

وأضاف مجمل أن المحطة عادت الى الخدمة بقدرة ٥٥ ميجا حيث سترتفع في القريب العاجل عدد ساعات تشغيل التيار الكهربائي الى ثلاث ساعات مقابل اربع ساعات سينقطع فيها التيار الكهربائي في مديريات العاصمة.

وأشار مجمل ان محطة السعدي ستدخل خلال ساعات للمنظومة الكهربائية لتزداد عدد ساعات تشغيل التيار الى اربع ساعات مقابل ثلاث ساعات اطفاء.

ونوه نائب مدير محطة الحسوة ان نتيجة للسيول التي شهدتها عدن فقد اتلفت الكثير من خطوط النقل الرئيسية حيث أدى ذلك الى خروج المحطة والمنظومة عن الخدمة عند محاولة اعادة التيار في كل مرة يعملوا على اصلاح الاعطال بالاضافة الى اعطال اخرى واجهت فرق الصيانة وكل ذلك أدى انقطاع الخدمة بشكل كامل منذ حدوث تلك الكارثة.