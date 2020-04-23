كريتر سكاي

عودة معين عبدالملك غير مرحب بها

23 أبريل، 2020
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كريتر سكاي – خاص

قال الناشط السياسي خضر الوليدي بأن عودة معين غير مرحب بها شعبيآ نتيجة الفشل المصحاب له . 

 

واضاف الوليدي بأن رئيس الحكومة لم يعقد جلسة واحدة لمجلس الوزراء ، وذهب الى خوض صراع مع وزراء في حكومته ، بعقلية ثائر الساحات . 

 

 

 

مشيرا بالقول بأنه لم يقدم شي يذكر ، تردي في الخدمات قبل اتفاق الرياض وبعده ، ولم يعرج على احداث اغسطس الا حين راء ان الحديث عنها يطيل بقاءه بمسمى رئيس وزراء فقط. 

 

 

وتابع ؛ بأن 12 وزيرا يؤكدون فشل معين ويبعثون رسالة بذلك لرئيس هادي . 

 

مختتما حديثه بالقول : سيحاول معين عبدالملك ، العودة من اجل الحفاظ على منصبه وليس من اجل خدمة الناس وسيستخدم سياسة الانفاق اعلاميآ .

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بها عبدالملك عودة غير مرحب معين

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