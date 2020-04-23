كريتر سكاي
عودة معين عبدالملك غير مرحب بها
كريتر سكاي – خاص
قال الناشط السياسي خضر الوليدي بأن عودة معين غير مرحب بها شعبيآ نتيجة الفشل المصحاب له .
واضاف الوليدي بأن رئيس الحكومة لم يعقد جلسة واحدة لمجلس الوزراء ، وذهب الى خوض صراع مع وزراء في حكومته ، بعقلية ثائر الساحات .
مشيرا بالقول بأنه لم يقدم شي يذكر ، تردي في الخدمات قبل اتفاق الرياض وبعده ، ولم يعرج على احداث اغسطس الا حين راء ان الحديث عنها يطيل بقاءه بمسمى رئيس وزراء فقط.
وتابع ؛ بأن 12 وزيرا يؤكدون فشل معين ويبعثون رسالة بذلك لرئيس هادي .
مختتما حديثه بالقول : سيحاول معين عبدالملك ، العودة من اجل الحفاظ على منصبه وليس من اجل خدمة الناس وسيستخدم سياسة الانفاق اعلاميآ .
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