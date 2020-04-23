عودة معين عبدالملك غير مرحب بها

قال الناشط السياسي خضر الوليدي بأن عودة معين غير مرحب بها شعبيآ نتيجة الفشل المصحاب له .

واضاف الوليدي بأن رئيس الحكومة لم يعقد جلسة واحدة لمجلس الوزراء ، وذهب الى خوض صراع مع وزراء في حكومته ، بعقلية ثائر الساحات .

مشيرا بالقول بأنه لم يقدم شي يذكر ، تردي في الخدمات قبل اتفاق الرياض وبعده ، ولم يعرج على احداث اغسطس الا حين راء ان الحديث عنها يطيل بقاءه بمسمى رئيس وزراء فقط.

وتابع ؛ بأن 12 وزيرا يؤكدون فشل معين ويبعثون رسالة بذلك لرئيس هادي .

مختتما حديثه بالقول : سيحاول معين عبدالملك ، العودة من اجل الحفاظ على منصبه وليس من اجل خدمة الناس وسيستخدم سياسة الانفاق اعلاميآ .