عيدروس الزبيدي يعود الى عدن وسط انباء عن تعثر اتفاق الرياض

وصل اليوم الخميس عيدروس الزبيدي والوفد المرافق مدينة عدن قادما من الرياض.

اشارت المصادر إلى ان الزبيدي وعدد من قيادات المجلس قرروا العودة إلى عدن بعد تعثر تنفيذ الكثير من بنود اتفاق الرياض.

واكدت المصادر نشوب خلافات بين طرفي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بخصوص الاتفاق حيث توقفت الية الاتفاق عند تطبيق الاجراءات الأمنية والعسكرية وتعيين محافظ ومدير امن لعدن.

وانقضى موعد تعيين محافظ ومدير لامن مدينة عدن دون ان يتم التعيين كما توقفت الاجراءات الخاصة بالجانب الأمني والعسكري.