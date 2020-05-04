المشهد العربي

عيدروس الزُبيدي: تكليف الإدارة الذاتية باحتواء وباء كورونا

4 مايو، 2020
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في الذكرى الثالثة لإعلان عدن التاريخي، كشف الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في كلمة لشعب الجنوب، عن تكليف لجنة الإدارة الذاتية بالعمل من خلال اللجان المختصة في عدن ومحافظات الجنوب، على احتواء وباء كورونا المستجد.

وشدد على أن الوقاية من الوباء لن تتحقق دون التعاون التام من كافة المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وقال في كلمته، اليوم الاثنين، إنه: “استشعارا منَّا بالمسؤولية تجاه شعبنا، بادرنا منذ اللحظة الأولى لعمل الإدارة الذاتية على تفعيل عمل جهات الاختصاص للكشف والوقاية وتوجيه كافة الجهود نحو حماية المواطن وسلامته”.

ودعا المواطنين إلى مساندة الجهات المختصة واللجان الطبية والميدانية في العاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية

وطمأن شعب الجنوب ببذل المجلس الانتقالي الجنوبي جهودا حثيثة لاجتياز خطر تفشي فيروس كورونا بسلام.

وثمّن جهود الطواقم الطبية، معتبرا أنها تمثل خط دفاعنا الأول، في مواجهة الوباء.

ووجه التحية للطواقم الطبية باسم شعب الجنوب، ودعاهم إلى مواصلة الجهود، مؤكدا أن الرهان يقع عليهم

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