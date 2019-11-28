مأرب برس

عيد واحد واجازتان في اليمن

Photo of مأرب برس مأرب برس منذ 35 دقيقة
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أعلنت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية ، ان يوم الأحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 52 ليوم الإستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.

وقالت الوزارة في بيان “استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وكون الاجازة تصادف يوم السبت فقد تم الإستعاضة عنها باليوم التالي الأحد الموافق 1 ديسمبر2019م”.

وعبرت الوزارة عن اسمى ايات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.

الى ذلك من المتوقع ان تعلن الخدمة المدنية التابعة لحكومة الانقلابين بصنعاء غير المعترف بها ، السبت القادم اجازة رسمية لنفس المناسبة (عيد الجلاء).

وفي الدوام الحكومي في صنعاء فان العطلة الاسبوعية يوم الخميس اما في عدن والمحافظات المحررة فاجازة الاسبوع يوم السبت .

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اليمن عيد في واجازتان واحد
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مأرب برس

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