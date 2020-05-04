عيش أجمل 7 لحظات تاريخية مع ليونيل ميسي في برشلونة



يظل ليونيل ميسي هو الأسطورة الأبرز في تاريخ الكرة العالمية لذلك يحرص الكثير من الشباب في مختلف أنحاء العالم على متابعة والاحتفاظ بأفضل مشاهد البرغوث الأرجنتيني عبر التاريخ.



ونجح ليونيل ميسي في الوصول بفريقه الموسم الحالي لصدارة الدوري الاسباني الممتاز على حساب غريمه التقليدي نادي ريال مدريد الذي ينافسه هو الآخر لحصد اللقب لولا توقف النشاط الكروي نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.



سوبر كورة يرصد أبرز 7 لحظات عاشها ليونيل ميسي مع برشلونة..

ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

ليونيل ميسي (9)



