عيوب ظهرت في تشكيلة برشلونة سيتين

هاي كورة_ لايزال الوقت أمام كيكي سيتين ليثبت جدارته بتدريب برشلونة ولايمكن الحكم عليه قبل مرور عشر مباريات ولكن هناك بعض الأمور يجب أن نتناولها عن الفريق بعد مباراتين .

1_1000 تمريرة بلا فائدة .. تمريرة واحدة بالعمق لجريزمان أكثر فائدة

2_ تصرف ريكي بوج خلال هدف ايبيزا الأول سلبي جدا لدرجة عدم القدرة على تفسيره.

3_سيميدو حتى عندما يلعب متقدم كثيرا فهو لا يفعل شيء هجوميا و الجديد أصبح يفشل حتى دفاعيا .

4_ فيربو جونيور مدافع ثالث تجربة فاشلة

5_اذا لم تمرر بالعمق أو تمرر للاطراف بمنطقة المتقدمة فلا فائدة من التمريرات الألف

6_اذا يرغب كيكي سيتين الاستمرار بثلاث مدافعين فيجب إيجاد لاعب آخر بدل سيرجي روبيرتو

7_ لونجلي في الفترة الماضية كارثة .

8_ فيربو جونيور حتى مع مدرب يعرفه جيدا أخبرنا مجددا بأنه لا يملك مستوى برشلونة