أخبار نادي برشلونة
عيوب ظهرت في تشكيلة برشلونة سيتين
هاي كورة_ لايزال الوقت أمام كيكي سيتين ليثبت جدارته بتدريب برشلونة ولايمكن الحكم عليه قبل مرور عشر مباريات ولكن هناك بعض الأمور يجب أن نتناولها عن الفريق بعد مباراتين .
1_1000 تمريرة بلا فائدة .. تمريرة واحدة بالعمق لجريزمان أكثر فائدة
2_ تصرف ريكي بوج خلال هدف ايبيزا الأول سلبي جدا لدرجة عدم القدرة على تفسيره.
3_سيميدو حتى عندما يلعب متقدم كثيرا فهو لا يفعل شيء هجوميا و الجديد أصبح يفشل حتى دفاعيا .
4_ فيربو جونيور مدافع ثالث تجربة فاشلة
5_اذا لم تمرر بالعمق أو تمرر للاطراف بمنطقة المتقدمة فلا فائدة من التمريرات الألف
6_اذا يرغب كيكي سيتين الاستمرار بثلاث مدافعين فيجب إيجاد لاعب آخر بدل سيرجي روبيرتو
7_ لونجلي في الفترة الماضية كارثة .
8_ فيربو جونيور حتى مع مدرب يعرفه جيدا أخبرنا مجددا بأنه لا يملك مستوى برشلونة