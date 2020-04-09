غارات للتحالف تدمر مخزن أسلحة وآليات حوثية في البيضاء

شن طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، عدّة غارات استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة قانية شمال محافظة البيضاء، على وقع معارك عنيفة يخوضها أبطال الجيش الوطني ضد المليشيات.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة”إن غارات لمقاتلات التحالف أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية، إلى جانب تدمير 3 أطقم قتالية وعربة (بي ام بي) فيما أدت غارات أخرى استهدفت تجمعات للمليشيات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها”.

وفي السياق ذاته، يخوض أبطال الجيش الوطني منذ ،فجر اليوم الأربعاء، معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.