غالب: عناصر إرهابية من جنسيات مختلفة بصفوف مليشيا الإخوان

أكد الناشط السياسي المحامي يحيى غالب، اليوم الأربعاء، أن عناصر إرهابية من جنسيات مختلفة ضمن قوات مليشيات الإخوان الإرهابية المتمركزة في معسكر عكد.

وكتب غالب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”عناصر إرهابية بينهم من جنسيات مختلفة ضمن القوة التي تحركت من شبوة وتمركزت بمعسكر عكد أبين الليلة”.

وأضاف:” المعلومات والأخبار المتداولة طيلة الفترة الماضية عن تجهيز عناصر إرهابية للتحرك نحو عدن صحيحة”.

وتابع :”معركة الجنوب مع الإرهاب جنوبا ومليشيات الحوثي شمالا وتظهر تنسيقاتهم بتزامن تحركاتهم”.