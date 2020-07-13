المشهد العربي

غالب مهاجمًا الشرعية: عصابة فاقدة الأهلية السياسية

14 يوليو، 2020
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هاجم الناشط السياسي المحامي يحيى غالب، الإثنين، الشرعية، مؤكدا أنها عصابة فاقدة الأهلية السياسية.

وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”: “اليوم ما تسمى بالشرعية أعلنت رسميا رفضها مسودة المبعوث الأممي مارتن جريفث التي استلمتها منه رسميا بتاريخ 30 يونيو، السؤال هذه المنظومة الغريبة ترفض الأمم المتحدة وترفض وساطة السعودية تنفيذ اتفاق الرياض كيف يتم التعامل معها”.

وأضاف غالب :”هذه عصابة وفاقدة الأهلية السياسية يفترض الحجر السياسي لها”.

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