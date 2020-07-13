غالب يعلق على تصريحات

علق الناشط السياسي المحامي يحيى غالب، الأحد، على تصريحات حزب الإصلاح الإخواني الأخيرة حول الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي.

وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لم يخسر حزب الإصلاح تصعيده لهادي إلى الحكم بل استفاد حيث تمكنت لأول مرة بالتاريخ السياسي خلايا تنظيم الإخوان المسلمين الصعود إلى السلطة بكل تفرعاتها، إعلان رئيس إعلامية الإصلاح الجرادي اليوم عن طي صفحة هادي بمثابة تسجيل حضور قبول لتغير هادي وعدم اعتراض الإصلاح والتكيف مع القادم.