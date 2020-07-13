المشهد العربي

غالب يعلق على تصريحات

13 يوليو، 2020
0

علق الناشط السياسي المحامي يحيى غالب، الأحد، على تصريحات حزب الإصلاح الإخواني الأخيرة حول الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي.

وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لم يخسر حزب الإصلاح تصعيده لهادي إلى الحكم بل استفاد حيث تمكنت لأول مرة بالتاريخ السياسي خلايا تنظيم الإخوان المسلمين الصعود إلى السلطة بكل تفرعاتها، إعلان رئيس إعلامية الإصلاح الجرادي اليوم عن طي صفحة هادي بمثابة تسجيل حضور قبول لتغير هادي وعدم اعتراض الإصلاح والتكيف مع القادم.

Advertisement

Related posts:

  1. غالب يعلّق على «الخمس الحوثي» بهذه التغريدة
  2. غالب يُعلق على عمالة حزب الإصلاح اليمني لتركيا
  3. بن فريد يُعلق على تصريحات متحدث حزب الإصلاح (تفاصيل)
  4. غالب يُعلق على اعتراف إعلامي بامتلاك الإصلاح قوة عسكرية خارج الشرعية
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of أمن عدن ينفي وقوع اشتباكات في محيط

أمن عدن ينفي وقوع اشتباكات في محيط

13 يوليو، 2020
Photo of اعتراض صاروخين و6 طائرات حوثية مفخخة استهدفت السعودية

اعتراض صاروخين و6 طائرات حوثية مفخخة استهدفت السعودية

13 يوليو، 2020
Photo of بن بريك يدعو إلى مشاركة شعبية في مليونية

بن بريك يدعو إلى مشاركة شعبية في مليونية

13 يوليو، 2020
Photo of في حملة لـ

في حملة لـ

13 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق