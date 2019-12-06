المشهد اليمني

غباء لص .. سرق لوح شمسي من سطح منزل بمحافظة صنعاء ونسي سلاحه آلي كلاشنكوف (تفاصيل)

6 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

تمكن لص غبي من سرقة لوح شمسي من أحد الأسطح في إحدى قرى سنحان بمحافظة صنعاء لكنه نسي سلاحه الشخصي في السطح .

وقال مصدر محلي في قرية سيان ” للمشهد اليمني ” اليوم الخميس أن لص قام بسرقة لوح شمسي من أحد الأسطح ولكنه نسي سلاحه الشخصي وهو عبارة عن آلي كلاشنكوف تزيد قيمته عن المليون ريال يمني .

وأضاف المصدر أن صاحب المنزل بعد انقطاع التيار الكهربائي عن البطارية وتوقف عملية الشحن صعد للسطح لكي يتفقد ألاسلاك لكنه فوجئ بعدم وجود الوح الشمشي وبالقرب من مكانه وجد الكلاشنكوف .

وأكد المصدر أن صاحب المنزل فقد أحد الوح الطاقة الشمسية بقيمة 20 ألف ريال ولكنه كسب مليون ريال بعد أن قام ببيع الكلاشنكوف وقام بشرى بعض المتطلبات لأسرته وتسديد ما عليه من ديون لأصحاب البقالات .

هذا والتزم السارق الصمت خوفا من الفضيحة وهو ماجعل صاحب المنزل يبيع الآلي دون تردد قائلا ” السارق لديه وظيفة ” بينما نحن بدون مرتبات .

الجدير ذكره أن عملية السرقة في الأرياف تتم بالأسلحة النارية ولم تنتشر إلا في فترة الخمس السنوات الأخيرة والتي ترافقت مع انقلاب الحوثيين على السلطة وقيامها بإيقاف مرتبات الموظفين من أجل دعم حربها العبثية .

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