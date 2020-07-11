غدأ .. فعالية كبرى أمام مخيمات معتصمي الجيش والأمن.

يقام صباح غدأ الأحد حفل خطابي وعرض عسكري كبير في موقع مخيمات معتصمي الجيش والأمن أمام مقر قيادة التحالف العربي بمدينة الشعب بالعاصمة عدن.

وقالت قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن ودائرة التوجيه المعنوي والإعلام العسكري : إن هذه الفعالية الكبرى تقام بمناسبة دخول الجيش والأمن الاسبوع الثاني على اعتصامهم المفتوح ويومهم الثامن لمطالبة قيادة التحالف العربي وحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بصرف رواتبهم المتوقفة للشهر الخامس على التوالي.

ودعو لهذه الفعالية جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والنشطاء الجنوبيين للحضور لنقل الحدث ومعاناتهم الشديدة وهم يبحثون عن حقوقهم. دون استجابة من هذه الجهات التي تتفرج لوضعهم المأساوي دون ان تحرك ساكنأ باستثناء اثنين بيانات الأول من اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي والثاني رد من البنك المركزي اليمني وكلهما تضمنا تبريرات واهية وعبارات هشه لاتنطلي عليهم.

وأكد المعتصمون إستمرار اعتصامهم المفتوح وصمودهم في وجه المعاناة ولن يبارحون مخيمات الاعتصام حتى صرف رواتبهم كاملة ولن يقبلا بانصاف الحلول الترقيعية. وسيبقى اعتصامهم سلمي وحضاري يجسد انضباطهم كعسكريين والقيم التي تاصلت في حياتهم العسكرية طوال عقود من الزمن خدما فيها وطنهم والذود عن ترابه الغالي .



* من علي مقراط

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