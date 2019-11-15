غداً السبت تسيير أول رحلة إلى مطار الريان بعد خمس سنوات من إغلاقه

من المتوقع أن يستقبل مطار الريان الدولي، بمحافظة حضرموت شرق اليمن غدا السبت أول رحلة مدنية بعد توقف دام خمس سنوات.

وقال مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس عبدالله صالح الشبيبي، اليوم الجمعة في منشور على حسابه الرسمي على الفيسبوك، “إن مطار الريان الدولي سوف يستقبل يوم غداً السبت طائرة اُممية قادمة من مطار عدن الدولي.

فاتحة خير باذن الله مطار الريان الدولي يستقبل رسميا يوم غدا السبت الموافق 16 نوفمبر 2019 طائرة امميه تابعه لبرنامج الغداء العالمي قادمه من جيبوتي عبر مطار عدن الدولي تنقل وفد اممي الي عاصمة حضرموت المكلا. Posted by En Abdulla Al Shabibi on Friday, November 15, 2019

ولم يذكر المصدر ما إذا كان سيستمر العمل في المطار وتدشين إعادة افتتاحه رسميا، كما لم تعلن الجهات المعنية ذلك حتى وقت كتابة هذا الخبر.

والخميس دعا فرع شركة النفط بساحل حضرموت، جميع إدارات الشركة للاستعداد التام لتزويد مطار الريان الدولي بالمكلا باحتياجاته من الوقود فور استئناف العمل فيه.

وكان الرئيس هادي قد وجه في اكتوبر الماضي، محافظ حضرموت باستكمال الترتيبات النهائية لإعادة تشغيل المطار بعد خمس سنوات من إغلاقه.

ويأتي تدشين الرحلات الجوية بعد عدة أيام من إدخال مطار الريان بساحل حضرموت نظام الحجوزات تمهيدا لإعادة تشغيله.

وسبق أن زارت لجنة من هيئة الطيران المدني مطار الريان الشهر الماضي للاطلاع على جهوزية العمل فيه.

وأغلق مطار الريان منذ العام 2015م بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت واستمر إغلاقه بعد تحريرها من قبل قوات موالية للإمارات عام 2016 متسببا بأزمة إنسانية.





