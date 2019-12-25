غداً.. انطلاق حملة واسعة لضبط السيارات غير المرقمة والتالفة في صيرة بالعاصمة عدن

4 مايو / متابعات



تنطلق غدا الأربعاء في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، حملة احتجاز السيارات الغير مرقمة وفرض نظام الغرامة على السيارات المخالفة بالمديرية .

وناقش اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في مديرية صيرة، آلية رفع هياكل السيارات التالفة من أسواق وشوارع المديرية.

وأكد الاجتماع، استمرار حملة تنظيم حركة المرور والتي حظيت بتفاعل كبير من المواطنين .

وشدد الاجتماع على ضرورة توجه جميع ملاك السيارات الغير مرقمة إلى إدارة شرطة السير بعدن لترقيم سياراتهم حتى لا يتم احتجازها كونها تعد مخالفة للقانون، مؤكدا أنه تم زيادة عدد العاملين على إجراءات الترقيم وتمديد وقت العمل المحدد لعملية الترقيم.