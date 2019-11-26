عدن الغد

غداً .. فعالية الذكرى الأولى لاستشهاد القائد عبدالله علي اليزيدي في رباط السنيدي بيافع رصد القارة

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غداً .. فعالية الذكرى الأولى لاستشهاد القائد عبدالله علي اليزيدي في رباط السنيدي بيافع رصد القارة

دعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية يافع رصد وأسرة الشهيد القائد عبدالله علي اليزيدي في رسالة اصدقاء ومحبين الشهيد
والقيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء المجالس الانتقالية في يافع إلى المشاركة الفاعلة التي تقام يوم غداً الأربعاء في رباط السنيدي يافع رصد القارة.
نص الرسالة :
تدعوا قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رصد يافع وأسرة الشهيد القائد عبدالله علي اليزيدي اصدقاء ومحبين الشهيد والقيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء المجالس الانتقالية في يافع إلى المشاركة الفاعلة في الذكرى الأولى لاسشهاد القائد البطل عبدالله اليزيدي قائد إحدى سرايا الحزام الأمني بيافع وقسم الرباط وعضو المجلس الانتقالي في مديرية رصد ، والذي تقرر إقامتها يوم الاربعاء القادم 27 نوفمبر في الرباط .
الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي مديرية يافع /رصد

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عدن الغد

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